В Android 15 появится адаптивное — более быстрое отключение экрана

Функция называется «Адаптивный тайм-аут», которую исследователи из издания Android Authority обнаружили в Android 15 Developer Preview 2. Суть новой «фичи» в том, что когда пользователь не смотрит на экран некоторе время, дисплей блокируется раньше положенных по умолчанию 30 секунд, а затем экран отключается.

Об этом сказано в комментарии к строкам кода в Android 15 Developer Preview 2: функция «автоматически выключает экран раньше, если вы не используете своё устройство». Предположительно, для этого будет задействована фронтальная камера смартфона, но как именно технология работает, не уточняется.

Отмечается, что «адаптивный тайм-аут» появится не в сборке с открытым исходным кодом, а скорее станет частью сборок Android 15 для смартфонов серии Pixel. Это делает его похожим на функцию внимания к экрану, которая также не включена в открытый код, поскольку работает на базе приложения Android System Intelligence от Google.