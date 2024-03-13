В Android 15 появится легендарная функция с Windows

Хотя эти функции еще находятся в бета-версии, их наличие говорит о том, что Google хочет улучшить функциональность клавиатуры Android.

Стоит отметить, что новые возможности могут не попасть в финальную версию Android 15. Google пока ничего не подтвердила, так что нам лишь остается ждать официального анонса компании.