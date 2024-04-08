В Android 15 появится полноценный режим рабочего стола

В режиме рабочего стола окна приложений будут иметь небольшую ручку, при нажатии на которую будет открываться меню. Меню будет содержать название и иконку приложения, а также три кнопки для развертывания окна на весь экран, разделения экрана и перевода в режим свободного окна.

В режиме свободного окна приложение будет иметь заголовок с названием и иконкой, выпадающее меню для изменения режима окна, кнопку максимизации и кнопку закрытия. Окно можно свободно перемещать и изменять его размер.

При изменении размера окна его содержимое временно скрывается, чтобы было удобнее видеть его. Окна можно перетаскивать к левому или правому краю экрана, чтобы зафиксировать их на этой половине.

Если его развернуть на весь экран, то окно можно перетащить за ручку вверху, чтобы быстро перевести в режим свободного окна или разделенного экрана.

Новые функции режима рабочего стола в Android 15 сделают его более похожим на интерфейс ПК, что позволит пользователям эффективнее работать с планшетами и хромбуками.