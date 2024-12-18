В Android 15 появится тонкая настройка часов на экране блокировки

В Android 15 появится тонкая настройка часов на экране блокировкиЭто мы точно ждем
В новой версии Android 15 появятся улучшенные опции настройки часов, включая изменения их размеров и формы.
В бета-версии Android 15 QPR2 была обнаружена работа над обновлением приложения обоев для Pixel, где уже видны предварительные наработки новой системы кастомизации.
Свежее меню выбора стилей часов позволяет изменять такие параметры, как ширина, закругление углов и наклон.
Эта настройка будет доступна через кнопку редактирования, расположенную над карточкой каждого стиля часов. Хотя некоторые функции, например регулировка наклона, пока не работают, уже сейчас видна подготовка Google к запуску детализированных настроек.
Сейчас Pixel предлагает только два варианта часов: динамические, изменяющие размер в зависимости от содержимого экрана, и компактные, размещённые в углу.