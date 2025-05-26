В Android 16 появится встроенная регулировка яркости фонарика

Ранее фонарик на устройствах Pixel, и на большинстве Android-смартфонов, работал с фиксированной яркостью из-за ограничений по мощности светодиодов и охлаждению компактного корпуса телефона. В Android 13 появились API для регулировки яркости фонарика, доступные через специальные приложения, такие как «Камера» и «Лупа», или сторонние приложения.

Однако в Android 16 появится системный слайдер для полного нативного управления яркостью фонарика, как показано на скриншотах быстрых настроек. Потенциальное влияние использования фонарика на максимальной яркости на нагрев устройства и время автономной работы остаётся неясным.

Ожидается, что это обновление выйдет в ближайшие месяцы вместе с первым квартальным обновлением Android 16 QPR 1.