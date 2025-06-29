В Android 16 появятся предупреждения о подключении к поддельной вышке связи

Новая функция может предупредить о слежке посредством поддельных вышек сотовой связи через запросы идентификаторов устройства. Также инсайдер говорит о том, что Android 16 фиксирует устройства класса Stingray, создающие виртуальные вышки для слежки за смартфонами.

Google уже достаточно давно работает над способами предупреждения пользователей Android о слежке и предотвращения отправки сообщений по незащищённым сотовым сетям. В Android 12, 14 и 15 добавлены функции для блокировки подключений к 2G и нулевых шифров.