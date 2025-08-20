В Android появилась функция удаления отправленных сообщений

Обновление, замеченное порталом Android Authority, стало доступно широкой аудитории и теперь позволяет пользователям исправлять неловкие ошибки. Но лишь в случае с RCS-сообщениями.

Чтобы отменить отправку, достаточно выделить сообщение, нажать на значок корзины и выбрать «удалить только у всех участников чата». Это поможет избежать неловких ситуаций, когда сообщение ушло не тому адресату или было отправлено слишком поспешно.

Функцию впервые заметили еще в феврале, но теперь она доступна большинству пользователей. При этом стоит отметить, что Apple внедрила аналогичную возможность в iMessage раньше, дав владельцам iPhone опцию редактирования и удаления сообщений.

Но все же стоит отметить, что появление этой функции в Android — важный шаг для удобства и приватности переписки. Теперь пользователи смогут чувствовать себя увереннее, зная, что у них есть шанс быстро «отмотать» оплошность.