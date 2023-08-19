В Android появится отправка экстренных сообщений через спутниковую связь

По словам инсайдеров, такие элементы интерфейса они обнаружили в коде штатного приложения Google Messages. Рахмуни отметил, что для отправки SOS в мессенджере появится отдельное диалоговое окно. Рахман в свою очередь объяснил, что для отправки сообщений по спутниковой связи смартфон должен поддерживать соответствующее аппаратное обеспечение — спутниковый модем.

Как именно этот функционал будет реализован, инсайдеры не сообщили. Но если в Google Messages такая возможность всё-таки появится, значит компания расширит её на все Android-смартфоны с поддержкой спутниковой связи. Сейчас отправка SOS по спутнику реализована Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Такую возможность могут получить и будущие Pixel 8 и 8 Pro.