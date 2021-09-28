В Android-смартфонах сломался вход в Google-аккаунты по всему миру

То есть аккаунт сам по себе добавлялся, но хранившиеся в нём сведения не «подтягивались». Причём проблема коснулась как совершенно новых устройств (т.е. тех, которые впервые активировались), так и тех, которые восстанавливали после сброса до заводских настроек.

В дальнейшем информация о похожих проблемах появилась и на зарубежных площадках. Например, на Downdetector можно найти комментарии пользователей со всего мира. В них они также заявляют о проблемах со входом в свои Google-аккаунты и использованием сервисов поискового гиганта.

На данный момент нет точной информации, что именно послужило причиной «падения» целого сегмента в экосистеме Google. Изначальные слухи о вмешательстве Роскомнадзора были опровергнуты наличием проблем и у зарубежных пользователей.