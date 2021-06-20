В Android-смартфоны добавят возможность поиска других устройств

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В Android-смартфоны добавят возможность поиска других устройствЧто-то такое мы уже видели у яблочной компании
С iOS 15 смартфоны Apple перестанут отключаться «по-настоящему». Сделано это для того, чтобы собранная из iPhone сеть помогала искать устройства компании.
Сейчас же появилась информация о том, что и компания Google планирует реализовать похожую функцию в Android. По крайней мере, в бета-версии Google Play Services обнаружился код, который недвусмысленно намекает на её появление, пишет XDA-Developers.
Так, в нём есть упоминание сети Find My Device. Она позволит Android-смартфонам обнаруживать ваши устройства и устройства других пользователей:
string name="mdm_find_device_network_description">Allows your phone to help locate your and other people’s devices
string name="mdm_find_device_network_title">Find My Device network
Стоит отметить, что у Google всё ещё нет собственных меток, аналогичных Apple AirTag. Возможно, новая функция в Android — первый шаг на пути к их появлению.