В Android-смартфоны добавят возможность поиска других устройств

Сейчас же появилась информация о том, что и компания Google планирует реализовать похожую функцию в Android. По крайней мере, в бета-версии Google Play Services обнаружился код, который недвусмысленно намекает на её появление, пишет XDA-Developers.

Так, в нём есть упоминание сети Find My Device. Она позволит Android-смартфонам обнаруживать ваши устройства и устройства других пользователей: