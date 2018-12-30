В Android «Сообщениях» заработала защита от спама

После полугода разработок, компания Google начала распространять очередное полезное нововведение для мобильных устройств Android. Речь идёт о функции защиты от спама для «Сообщений».

Это стоковое приложение Android для обмена текстовыми сообщениями. Как сообщил профильный ресурс AndroidPolice, ряд пользователей уже получил новую функцию, но доступна она далеко не всем. Судя по всему, обновление производится на серверной стороне и пока распространено ограничено.

Пользователи получают оповещение о появлении защиты от спама при запуске «Сообщений». Функцию можно отключить в продвинутом разделе настроек.