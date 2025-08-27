В анонсе презентации Apple заметили намёки на цвета будущих iPhone 17

Интерактивный логотип события намекнул на цветовые решения будущих устройств. Оранжевый оттенок, используемый в дизайне, указывает на iPhone 17 Pro, а синий — на iPhone 17 Air. По мнению аналитика Марка Гурмана, именно эти цвета станут новыми в линейке. Предполагается, что синий вариант Air будет похож на расцветку Sky Blue у MacBook Air с процессором M4.