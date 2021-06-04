Напомним, что сердцем Xiaomi Mi 11 Lite 5G выступает процессор Qualcomm Snapdragon 780G. На втором месте, в свою очередь, расположился смартфон Xiaomi Redmi 10X, который работает на базе MediaTek Dimensity 820. Примечательно, что начиная с июня прошлого года в лидерах этого рейтинга оставались две модели — Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. На третьем месте оказался iQOO Z3 с Snapdragon 768G.