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В Antutu назвали самые быстрые и недорогие смартфоныОт Xiaomi Mi 11 Lite 5G до Redmi Note 9
Популярный бенчмарк Antutu в очередной раз обновил рейтинг самых быстрых, но в то же время недорогих смартфонов. В майском рейтинге первого места удостоился Xiaomi Mi 11 Lite 5G.
Напомним, что сердцем Xiaomi Mi 11 Lite 5G выступает процессор Qualcomm Snapdragon 780G. На втором месте, в свою очередь, расположился смартфон Xiaomi Redmi 10X, который работает на базе MediaTek Dimensity 820. Примечательно, что начиная с июня прошлого года в лидерах этого рейтинга оставались две модели — Redmi 10X 5G и Redmi 10X Pro 5G. На третьем месте оказался iQOO Z3 с Snapdragon 768G.
Четвертое место досталось Huawei Nova 8 Pro, а замыкает пятерку Huawei Nova 8. Также в списке числятся аппараты Honor и Oppo.