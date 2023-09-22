В Apple объяснили, почему камера iPhone 15 Pro не имеет 10-кратного зума

Представители компании отметили, что такой продвинутый зум не нужен, потому что используя его, не получится сделать качественные фотографии. Для этого необходима стабилизация, а если её нет, снимки будут размыты и с другими дефектами.

Несмотря на использование 10-кратного зума во флагманах ведущих вендоров, например в Samsung Galaxy S23 Ultra, зачастую пользователи эту функцию не применяют. МакКормак и Верон отметили, что в камере iPhone 15 Pro достаточно 5-кратного зума: пользователи отлично видят окружающий мир и обстановку широко и без специального увеличения, поэтому зачастую фотографируют без зума.

«Если у вас нет самых устойчивых рук в мире или штатива, им действительно сложно пользоваться», — объяснили представители Apple.