В Apple объяснили, почему камера iPhone 15 Pro не имеет 10-кратного зума

В Apple объяснили, почему камера iPhone 15 Pro не имеет 10-кратного зумаДля такого зума необходима стабилизация
Руководители департаментов Apple Джон МакКормак и Максим Верон прокомментировали французскому изданию Numerama отсутствие 10-кратного зума в камере флагмана iPhone 15 Pro.
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Представители компании отметили, что такой продвинутый зум не нужен, потому что используя его, не получится сделать качественные фотографии. Для этого необходима стабилизация, а если её нет, снимки будут размыты и с другими дефектами.
Несмотря на использование 10-кратного зума во флагманах ведущих вендоров, например в Samsung Galaxy S23 Ultra, зачастую пользователи эту функцию не применяют. МакКормак и Верон отметили, что в камере iPhone 15 Pro достаточно 5-кратного зума: пользователи отлично видят окружающий мир и обстановку широко и без специального увеличения, поэтому зачастую фотографируют без зума.
«Если у вас нет самых устойчивых рук в мире или штатива, им действительно сложно пользоваться», — объяснили представители Apple.