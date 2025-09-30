В Apple Store убирают царапины с iPhone 17… соленой водой

Как выяснилось, дело не в стекле смартфонов, а в самих MagSafe-стойках: их металлическое кольцо со временем изнашивается и оставляет тёмные следы на корпусе при снятии телефона.

Apple оперативно отреагировала: в некоторых магазинах на стойки уже добавили силиконовые накладки, чтобы избежать контакта с металлом. Но что делать с уже «исцарапанными» демо-устройствами?

По данным Bloomberg, компания разослала инструкцию сотрудникам: для очистки нужно использовать специальный раствор, в котором к стандартной жидкости добавляется соль. Причём солёная вода справляется лучше обычной или спиртовой.

При этом в самой Apple стараются не только устранить последствия, но и предотвратить появление новых следов на iPhone 17 в магазинах.