В Apple Store убирают царапины с iPhone 17… соленой водой

Опубликовано 30 сентября 2025, 07:361 мин.
В Apple Store убирают царапины с iPhone 17… соленой водойВозьмите на заметку
С запуском iPhone 17 многие посетители Apple Store заметили странные царапины и следы на витринных образцах.
Как выяснилось, дело не в стекле смартфонов, а в самих MagSafe-стойках: их металлическое кольцо со временем изнашивается и оставляет тёмные следы на корпусе при снятии телефона.
Apple оперативно отреагировала: в некоторых магазинах на стойки уже добавили силиконовые накладки, чтобы избежать контакта с металлом. Но что делать с уже «исцарапанными» демо-устройствами?
По данным Bloomberg, компания разослала инструкцию сотрудникам: для очистки нужно использовать специальный раствор, в котором к стандартной жидкости добавляется соль. Причём солёная вода справляется лучше обычной или спиртовой.
При этом в самой Apple стараются не только устранить последствия, но и предотвратить появление новых следов на iPhone 17 в магазинах.