В апреле Apple начнет обновлять iPhone, даже если они запечатаны в коробке

Секрет кроется в новой технологии «Presto within Apple». С помощью планшетного устройства сотрудники Apple Store смогут обновлять ПО iPhone без подключения проводов и не вскрывая упаковку.

Система уже тестируется с конца 2023 года и к «раннему лету» будет доступна во всех Apple Store США.

А это знаит, что вам больше не придется вручную обновлять iPhone после покупки — ваш смартфон на старте всегда будет иметь актуальную версию iOS.

Вопрос лишь в том, как это все устроено. Представьте себе металлический ящик для обуви. В него помещают коробки с iPhone, система заряжает их, обновляет ПО и выключает, не открывая упаковку.