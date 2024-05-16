В Австралии после полного отказа от 3G без сети могут остаться и смартфоны с 4G

ACMA предупредило, что за отключением 3G последует неизбежное лишение абонентов возможности звонить, писать сообщения и пользоваться любыми функциями связи. Ведущие операторы Австралии, Telstra и Optus, объявили об отключении 3G до конца года, а Vodafone, известная в Австралии как TPG Telecom, уже завершила отключение 3G в своих сетях.

Но лишится связи могут не только пользователи смартфонов с 3G, но и устройств, поддерживающих 4G без функции VoLTE, которые используют для звонков 3G, также потеряют связь. И это может стать проблемой.

Так, Австралийская ассоциация мобильной связи (AMTA) сообщила, что лучше не допускать до такого, так как отключение затронет не только смартфоны с 3G, но и планшеты, смарт-часы, платёжные терминалы, медицинские устройства и различные средства экстренного реагирования.