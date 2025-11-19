В Австралии старые Galaxy оказались бесполезны при дозвоне до экстренных служб

Расследование показало, что телефон одного из абонентов имел функционал для вызова экстренных служб, однако не сработалв критический момент. Оператор сети подтвердил отсутствие сбоев в обслуживании. Позднее пострадавший связался с экстренными службами с помощью другого устройства, но помощь прибыла слишком поздно. The Guardian пишет, что этот человек погиб.

Компании Samsung и австралийские операторы TPG, Optus и Telstra были в курсе проблемы. К октябрю пользователям были направлены уведомления о возможных трудностях с экстренными вызовами для устаревших моделей.

Samsung ранее сообщила о ряде устройств, таких как Galaxy S6/S7, которые не получают обновления безопасности, включая некоторые последние модели, такие как Galaxy S21. Австралийским пользователям рекомендовано обновить программное обеспечение своих устройств до последней версии.

Операторы оценивают, что около 50 000 смартфонов Samsung в Австралии не могут совершать экстренные вызовы без обновления или замены, что подчёркивает важность регулярного обновления системы безопасности, а с другой стороны, это потенциальные проблемы.