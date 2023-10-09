В базе IMEI-регулятора нашли неанонсированный смартфон Vivo Fold 3 Pro

Ожидается, что устройство будет представлено вместе с другой новинкой компании — Vivo X100 Pro+ — после празднования Китайского Нового года.

Что интересно, наличие модели Vivo X Fold 3 Pro предполагает существование стандартной версии Vivo X Fold 3, хотя конкретных характеристик обеих моделей пока никто не раскрывал.

Напомним, что ранее в этом году Vivo представила два смартфона с гибким экраном: Vivo X Fold 2 и Vivo Flip, стоимостью 8999 и 5999 юаней соответственно.

Vivo X Fold 2 оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, и внутренним накопителем UFS 4 вместе с фирменным чипом V2 для обработки изображения.