В базе IMEI-регулятора нашли неанонсированный смартфон Vivo Fold 3 Pro

В базе IMEI-регулятора нашли неанонсированный смартфон Vivo Fold 3 ProЖдём анонса в начале 2024-го
В Сети появилась информация об обнаружении грядущего складного смартфона Vivo X Fold 3 Pro в базе данных GSMA IMEI под модельным номером V2337A.
Ожидается, что устройство будет представлено вместе с другой новинкой компании — Vivo X100 Pro+ — после празднования Китайского Нового года.
Что интересно, наличие модели Vivo X Fold 3 Pro предполагает существование стандартной версии Vivo X Fold 3, хотя конкретных характеристик обеих моделей пока никто не раскрывал.
Напомним, что ранее в этом году Vivo представила два смартфона с гибким экраном: Vivo X Fold 2 и Vivo Flip, стоимостью 8999 и 5999 юаней соответственно.
Vivo X Fold 2 оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, и внутренним накопителем UFS 4 вместе с фирменным чипом V2 для обработки изображения.