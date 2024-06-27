В бенчмарках появился бюджетный смартфон Galaxy A06

Это говорит о том, что модель готовят к выходу на рынок. При этом сроки и цены неизвестны.

В Geekbench Galaxy A06 в одноядерных и многоядерных тестах набрал 1664 и 5338 баллов соответственно. В бенчмарке модель числится под номером SM-A065F.

Согласно описанию спецификаций на сайте Geekbench, Galaxy A06 — восьмиядерный гаджет с базовой частотой 1,80 ГГц на материнской плате ARM MT6769V/CZ. Эти характеристики указывают на оснащение смартфона чипом MediaTek Helio G85, смартфон получит 6 ГБ оперативной памяти. Модель будет поставляться с ОС Android 14 по умолчанию.