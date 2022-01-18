В бенчмарке Antutu теперь можно проверить реальную мощность зарядки аккумулятора

По окончании теста можно получить исчерпывающую информацию о батарее. Antutu ввёл новую функцию из-за того, что не существует простых тестов батареи и зарядки для обычных пользователей.

Чтобы получить точный результат теста, необходимо выполнить следующие правила:

Начинайте тест, когда заряд батареи составляет менее 30%, и дождитесь полного заряда.

Старайтесь использовать для тестирования оригинальное зарядное устройство и не используйте USB-порт компьютеров и других устройств.

Включите функцию контроля температуры в настройках, чтобы можно было отслеживать состояние зарядки в режиме реального времени; ее можно отключить после тестирования.