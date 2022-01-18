В бенчмарке Antutu теперь можно проверить реальную мощность зарядки аккумулятора

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В бенчмарке Antutu теперь можно проверить реальную мощность зарядки аккумулятораИ сделать это может любой пользователь
В условиях возрастающей популярности быстрой зарядки известный бенчмарк Antutu добавил функцию тестирования потери заряда батареи смартфона, пиковой мощности, максимальной температуры, изменения мощности и времени зарядки.
По окончании теста можно получить исчерпывающую информацию о батарее. Antutu ввёл новую функцию из-за того, что не существует простых тестов батареи и зарядки для обычных пользователей.
Чтобы получить точный результат теста, необходимо выполнить следующие правила:
- Начинайте тест, когда заряд батареи составляет менее 30%, и дождитесь полного заряда.
- Старайтесь использовать для тестирования оригинальное зарядное устройство и не используйте USB-порт компьютеров и других устройств.
- Включите функцию контроля температуры в настройках, чтобы можно было отслеживать состояние зарядки в режиме реального времени; ее можно отключить после тестирования.
- Заблокируйте приложение AnTuTu во время тестирования, чтобы тест не прерывался.
Также разработчики рекомендуют на время теста закрыть все энергоёмкие приложения, работающие в фоновом режиме. Также постарайтесь держать экран выключенным на протяжении всего процесса.
Источник: Gizchina