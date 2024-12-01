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Опубликовано 01 декабря 2024, 20:15
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В бенчмарке Geekbench появились характеристики «середнячка» OnePlus 13R

Когда выйдет модель, пока неизвестно
Портал Gizmochina со ссылкой на данные бенчмарка Geekbench раскрыл некоторые характеристики смартфона среднего класса OnePlus 13R. Также данные опубликованы в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC).
В бенчмарке Geekbench появились характеристики «середнячка» OnePlus 13R
© Gsmchina.com

Согласно инсайдерам, новая модель под номером CPH2645 будет основана на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и получит ОЗУ на 12 ГБ.

© Geekbench

Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5860 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. По информации источника, модель оснастят OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, также новинка получит постоянную память на 512 ГБ, тройную тыльную камеру с датчиками на 50, 8 и 2 Мп и фронтальную одинарную камеру на 16 Мп.

Сроки выхода этого смартфона пока неизвестны.