В бенчмарке Geekbench появились характеристики «середнячка» OnePlus 13R

Опубликовано 01 декабря 2024, 20:151 мин.
В бенчмарке Geekbench появились характеристики «середнячка» OnePlus 13RКогда выйдет модель, пока неизвестно
Портал Gizmochina со ссылкой на данные бенчмарка Geekbench раскрыл некоторые характеристики смартфона среднего класса OnePlus 13R. Также данные опубликованы в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC).
Согласно инсайдерам, новая модель под номером CPH2645 будет основана на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и получит ОЗУ на 12 ГБ.
Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5860 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. По информации источника, модель оснастят OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, также новинка получит постоянную память на 512 ГБ, тройную тыльную камеру с датчиками на 50, 8 и 2 Мп и фронтальную одинарную камеру на 16 Мп.
Сроки выхода этого смартфона пока неизвестны.
Источник:GizmoChina
Автор:Андрей Кадуков
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