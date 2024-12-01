В бенчмарке Geekbench появились характеристики «середнячка» OnePlus 13R

Смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5860 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. По информации источника, модель оснастят OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, также новинка получит постоянную память на 512 ГБ, тройную тыльную камеру с датчиками на 50, 8 и 2 Мп и фронтальную одинарную камеру на 16 Мп.

Сроки выхода этого смартфона пока неизвестны.