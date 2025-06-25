В бета-версии iOS 26 нашли намёк на существование iPhone 17 Air

Источник сообщает, что iOS 26 beta 2 подтверждает существование ультратонкого iPhone 17 Air, согласно системному коду. Обои с высоким разрешением, найденные в iOS 26 beta 2, соответствуют заявленному разрешению экрана iPhone 17 Air (1260x2740). Эта модель ещё не анонсирована, существуют только утечки рендеров и характеристики от инсайдеров.

Apple, возможно, уже вносит последние изменения в iPhone следующего поколения, учитывая, что iOS 26 выйдет в сентябре.

Толщина iPhone 17 Air ожидается на уровне 5,5 мм, что сделает его самым тонким iPhone из когда-либо выпущенных Apple. Новый телефон должен весить около 145 граммов, что меньше, чем у текущих моделей iPhone.

Ожидается, что iPhone 17 Air будет представлен на мероприятии в сентябре 2025 года, о чём дополнительно свидетельствует последняя информация.