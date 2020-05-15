В ближайшее время Nokia выпустит смартфон за 99 долларов с Google Камерой из коробки

Правда, стоит отметить, что хоть разработкой камеры для устройства занималась компания Google, речь идет о приложении Camera Go. То есть это не совсем тот же продукт, что установлен в флагманских решениях самого поискового гиганта в лице Google Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Что же до смартфона от Nokia, то устройство будет работать на базе процессора Snapdragon 215, оснащаться 1 ГБ оперативной 16 ГБ постоянной памяти, при этом девайс также получит съемный аккумулятор на 3 000 мАч. Основная камера за ту цену, что просят за устройство, очень добротная и характеризуется разрешением 8 Мп. Прямо сейчас новинку можно предзаказать в США либо через Amazon, либо через B&H по цене в 99 долларов. Поставки устройства начнутся со следующей недели.