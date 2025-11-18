Телефоны
В чехлах для iPhone появятся встроенные сенсоры

Портал MacRumors со ссылкой на на инсайдера Instant Digital сообщает, что Apple разрабатывает чехлы для iPhone со встроенным сенсорным интерфейсом. Речь идёт о чехлах для следующих поколений iPhone.
Instant Digital предполагает, что Apple планирует использовать в чехлах сенсорные слои для своих Pro-моделей. Предыдущее исследование Apple, подробно описанное в заявке на патент от 2024 года, описывает «чехол с вводом для электронного устройства», предназначенный для использования в качестве активной поверхности ввода, а не пассивного экрана.

В патенте указаны чувствительные к прикосновению области, в которых используются ёмкостные датчики или датчики давления, которые могут активировать действия, обычно выполняемые физическими кнопками телефона. iPhone распознает корпус и изменяет поведение кнопок, позволяя нажимать и скользить по корпусу для активации системных функций.

Чехол также взаимодействует с устройством через NFC и может включать в себя биометрический ввод для разблокировки функций, например, датчик отпечатков пальцев Touch ID. По мнению обозревателей, идея Apple рассматривать чехол как дополнение к элементам управления iPhone становится еще более актуальной, поскольку, по слухам, дизайн будущих iPhone лишён рамок. Новая модель, которая, как ожидается, будет представлена к 20-летию Apple, оснащена дисплеем, который изгибается по всем четырем краям, оставляя мало места для механических кнопок.

А упоминание моделей Pro указывает на использование айфонов с такими чехлами в профессиональных целях и важность повышенной точности ввода.

