В чем Galaxy S25 лучше S25+, а в чем наоборот — флагманы Samsung сравнили

По дизайну смартфоны практически идентичны, включая камеры, но различия есть в размерах, весе и характеристиках дисплея.

Galaxy S25 оказался легче (162 г против 190 г у S25+), короче, тоньше и менее широким. Однако у старшей модели более качественный дисплей: 6.7-дюймовый LTPO AMOLED с разрешением 1440 × 3120 пикселей и пиковой яркостью 1449 нит.

У базового S25 диагональ меньше — 6.2 дюйма, разрешение 1080 × 2340 пикселей, а плотность пикселей ниже.

Автономность у S25+ тоже выше: батарея на 4900 мАч против 4000 мАч у младшей модели. В тестах он проработал на два часа дольше и заряжается быстрее благодаря поддержке 45-ваттной зарядки, в то время как S25 ограничен 25 Вт.

Производительность почти идентична, но благодаря меньшему дисплею, Galaxy S25 слегка впереди в тестах.

В итоге, выбор зависит от предпочтений: компактность и цена у S25, а у S25+ — более качественный экран, большая автономность и поддержка UWB.