В честь релиза электромобиля Xiaomi SU7 флагманские Xiaomi 14 и 14 Pro вышли в цветах авто

Рама у смартфонов выполнена из металла, а задняя крышка стеклянная. Начинка осталась такой же, как у обычных версий Xiaomi 14 и 14 Pro. Здесь все еще используется процессор Snapdragon 8 Gen 3, оперативная память стандарта LPDDR5X и постоянка UFS 4.0. Емкость аккумулятора в случае с Xiaomi 14 — 4610 мАч, а Xiaomi 14 Pro уже 4880 мАч.

Цветные Xiaomi 14 и 14 Pro доступны только в одной конфигурации: с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ. Стоимость… впечатляющая. Xiaomi 14 за 65 тыс рублей и Xiaomi 14 Pro за 78 тыс рублей.