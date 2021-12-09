В чём смартфоны 2021 года хуже старых моделей

Аналитики Omdia Research пришли к выводу, что производители смартфонов отказываются от количества модулей камер в пользу повышения качества их работы. Возьмем, к примеру смартфоны Xiaomi. Их Redmi Note 9 Pro, вышедший в мае 2020 года, имел четыре тыльные камеры, а уже в ноябре 2021 в Redmi Note 11 Pro их осталось лишь три. По мнению экспертов, использование четырех камер в смартфоне было скорее “гонкой вооружений”, нежели технической необходимостью.



Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что сейчас идет отказ от зарядок, все больше устройств даже среднего уровня будет идти без них, а также ухудшение экранов с AMOLED до IPS.



Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru отметил, что компания Samsung не только урезала количество камер в новых моделях, но и прибегнула к более заметным упрощениям, чтобы вписать новые смартфоны в бюджет старых.