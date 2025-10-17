В дисплее Galaxy S26 Ultra появится технология, которая используется в iQOO 15

Смартфон iQOO 15 оснащён экраном Samsung 2K Everest, который использует передовые светоизлучающие материалы Samsung M14 и фирменную технологию LEAD. Несмотря на то, что разработчик этой технологии именно Samsung, iQOO 15 — первый смартфон на рынке с таким экраном.

Особенностью этих OLED-светодиодов является отсутствие поляризатора, что делает панель тоньше и легче. Среди основных улучшений заявлены снижение энергопотребления на 40%, экологичность, увеличение количества 2D цветов на 10% и 3D цветов на 21%, усовершенствованный дизайн

Экран поддерживает до 88% цветовой гаммы BT.2020 и обеспечивает управляемые искусственным интеллектом 3D-эффекты, а также уменьшенную задержку воспроизведения. Как отмечается, Samsung разработала 2K-экран для iQOO 15 с использованием высокоточной фотолитографической машины, что выделяет этот смартфон среди конкурентов.