В Европе складной Pixel 9 Pro Fold обогнал по продажам Oppo и Samsung

В Европе складной Pixel 9 Pro Fold обогнал по продажам Oppo и SamsungGoogle стала одним из лидеров
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Рынок складных устройств в этом квартале увеличился всего на 4%, составив 1,5% от общего объёма продаж смартфонов в регионе. Помощник директора Google Ян Стрыйяк выразил опасения по поводу дороговизны складных устройств, указав, что это может сдерживать их популярность из-за недостаточной уверенности потребителей в их пользе и беспокойства по поводу прочности и долговечности гаджетов.
CounterPoint Research подчёркивает в отчёте успешный рост Google, Tecno и Xiaomi после выпуска доступных устройств. Tecno и Google стали лидерами по росту продаж складных устройств, преодолев 336% и 265% соответственно. Oppo, напротив, испытала снижение продаж на 63%.
Ожидается, что Samsung представит новую линейку складных устройств в июле, возможно, запустив Ultra-версию Galaxy Z Fold 7. Чтобы привлечь внимание потребителей, Samsung должна стать более инновационной в этом сегменте. Но продажи складных устройств корейской компании в целом снизились.