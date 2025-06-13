В Европе складной Pixel 9 Pro Fold обогнал по продажам Oppo и Samsung

Рынок складных устройств в этом квартале увеличился всего на 4%, составив 1,5% от общего объёма продаж смартфонов в регионе. Помощник директора Google Ян Стрыйяк выразил опасения по поводу дороговизны складных устройств, указав, что это может сдерживать их популярность из-за недостаточной уверенности потребителей в их пользе и беспокойства по поводу прочности и долговечности гаджетов.

CounterPoint Research подчёркивает в отчёте успешный рост Google, Tecno и Xiaomi после выпуска доступных устройств. Tecno и Google стали лидерами по росту продаж складных устройств, преодолев 336% и 265% соответственно. Oppo, напротив, испытала снижение продаж на 63%.