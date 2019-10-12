В фирменной прошивке Samsung появится поддержка дисплеев новейшего поколения

Так известный инсайдер Ice Universe опубликовал информацию о том, что бета-версия содержит в себе скрытый раздел настроек графическое оболочки. Отмечается, что в разделе есть возможность выбрать частоту обновления экрана 60 или 90 Гц.

Известно, что на данный момент ни один телефон компании не поддерживает частоту обновления в 90 Гц. Это может означать, что компания уже готовит новое устройство, поддерживающее дисплей нового поколения. В сети предполагают, что это может быть либо Samsung Galaxy S11, либо новинка из линейки Galaxy A, выход которой состоится раньше выхода будущего флагмана.