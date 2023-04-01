В флагманах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max появится новый процессор

По словам инсайдера, этот процессор понадобится для питания ёмкостных твердотельных кнопок, которыми оснастят новые флагманы вместо кнопок физических. При этом микрочип продолжит работать даже в случае полной разрядки аккумулятора.

Слова этого человека заслуживают внимания, так как ранее он с точностью до некоторых нюансов дизайна предсказал появление «островка» Dynamic Island в премиум-смартфонах iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

К тому же он утверждает, что новый чип будет служить в качестве Bluetooth LE и Ultra Wideband. Организованная таким образом функциональность позволит айфону оставаться на связи и после полной разрядки батареи.

Дополнительный микропроцессор нужен Apple, чтобы планово отказаться от кнопки регулировки звука в флагманах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. В iPhone 15 и 15 Plus физические кнопки останутся.

Вот что написал инсайдер, подытоживая свой пост на форуме.