В флагманах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max появится новый процессор

В флагманах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max появится новый процессорКоторый будет работать даже при полной разрядке батареи
В флагманах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max появится новый микропроцессор, сохраняющий работоспособность даже при полной разрядке батареи. Инсайдер, скрывший своё имя на форуме портала MacRumors, рассказал о появлении в флагманских смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max ещё одного чипа. Это будет специальный микропроцессор со сверхнизким энергопотреблением.
Фото: Ktc.co.th
По словам инсайдера, этот процессор понадобится для питания ёмкостных твердотельных кнопок, которыми оснастят новые флагманы вместо кнопок физических. При этом микрочип продолжит работать даже в случае полной разрядки аккумулятора.
Слова этого человека заслуживают внимания, так как ранее он с точностью до некоторых нюансов дизайна предсказал появление «островка» Dynamic Island в премиум-смартфонах iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.
К тому же он утверждает, что новый чип будет служить в качестве Bluetooth LE и Ultra Wideband. Организованная таким образом функциональность позволит айфону оставаться на связи и после полной разрядки батареи.
Дополнительный микропроцессор нужен Apple, чтобы планово отказаться от кнопки регулировки звука в флагманах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. В iPhone 15 и 15 Plus физические кнопки останутся.
Вот что написал инсайдер, подытоживая свой пост на форуме.
Чтобы подытожить, чем управляет микропроцессор во включённом или выключенном состоянии, вот список:
Во включённом состоянии:
- Ёмкостные кнопки громкости, питания и действия.
При выключенном питании:
- Ёмкостные кнопки громкости, питания и действия.
- Приводы NFC, LE Bluetooth, чипы LE-UW и т.д.
- Возможно, обратная связь Taptic Engine
Пока батарея разряжена:
- Ёмкостные кнопки громкости, питания и действия.
- Экспресс-карта Apple Pay
- Использует NFC, LE Bluetooth, чипы LE-UW и т.д.