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22:42, 01 апреля 2023
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В флагманах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max появится новый процессор

Который будет работать даже при полной разрядке батареи

В флагманах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max появится новый микропроцессор, сохраняющий работоспособность даже при полной разрядке батареи. Инсайдер, скрывший своё имя на форуме портала MacRumors, рассказал о появлении в флагманских смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max ещё одного чипа. Это будет специальный микропроцессор со сверхнизким энергопотреблением.

В флагманах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max появится новый процессор

Фото: Ktc.co.th

По словам инсайдера, этот процессор понадобится для питания ёмкостных твердотельных кнопок, которыми оснастят новые флагманы вместо кнопок физических. При этом микрочип продолжит работать даже в случае полной разрядки аккумулятора.

Слова этого человека заслуживают внимания, так как ранее он с точностью до некоторых нюансов дизайна предсказал появление «островка» Dynamic Island в премиум-смартфонах iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

К тому же он утверждает, что новый чип будет служить в качестве Bluetooth LE и Ultra Wideband. Организованная таким образом функциональность позволит айфону оставаться на связи и после полной разрядки батареи.

Дополнительный микропроцессор нужен Apple, чтобы планово отказаться от кнопки регулировки звука в флагманах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. В iPhone 15 и 15 Plus физические кнопки останутся.

Вот что написал инсайдер, подытоживая свой пост на форуме.

Чтобы подытожить, чем управляет микропроцессор во включённом или выключенном состоянии, вот список:

Во включённом состоянии:

  • Ёмкостные кнопки громкости, питания и действия.

При выключенном питании:

  • Ёмкостные кнопки громкости, питания и действия.
  • Приводы NFC, LE Bluetooth, чипы LE-UW и т.д.
  • Возможно, обратная связь Taptic Engine

Пока батарея разряжена:

  • Ёмкостные кнопки громкости, питания и действия.
  • Экспресс-карта Apple Pay
  • Использует NFC, LE Bluetooth, чипы LE-UW и т.д.

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