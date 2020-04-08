В флагманском Huawei P40 обнаружили шпионскую функцию

Китайская компания уже рассказала, что таким образом она хотела сделать свой смартфон еще более полезным, превратив его, в случае необходимости, в радионяню. Предполагалось, что родители будут использовать Huawei P40 для контроля своих детей, а гиды и учителя с помощью данной функции будут передавать свежую информацию целой группе слушателей.

Напомним, что на данный момент заявлено, что wireless sound transmission будет доступна лишь для линейки Huawei P40 (причем так до конца и не ясно всей или лишь самым дорогим версиям), а в качестве гарнитуры могут использоваться Huawei FreeBuds, FlyPods и FreeLance. В дальнейшем данная функция должна появиться и на прочих устройствах бренда, перечень которых пока не был озвучен.