В Galaxy S26 Ultra появится аккумулятор на технологии многослойной укладки

За счёт этого китайские бренды предлагают флагманские телефоны с аккумуляторами ёмкостью 5500 или 6000 мАч без увеличения толщины или объёма устройств. При этом Samsung ещё использует литий-ионные аккумуляторы и пока не может предложить батареи с такой же ёмкостью, как у конкурентов.

Однако Samsung SDI, подразделение Samsung, производящее аккумуляторы, разрабатывает «стекированные батареи для смартфонов, которые обеспечивают более высокую плотность энергии на 10%». Это аккумуляторы, которые производятся по технологии многослойной укладки.

Благодаря этой технологии Samsung сможет предложить Galaxy S26 Ultra с батареей ёмкостью 5500 мАч, занимающей столько же места, сколько батарея ёмкостью 5000 мАч, установленная в Galaxy S24 Ultra.