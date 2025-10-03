В Galaxy S26 Ultra появится защита от подглядывания за экраном

Эта функция обнаружена в коде интерфейса One UI 8.5 и предназначена для обеспечения конфиденциальности в общественных местах. В настройках предусмотрена автоматическая активация функции в местах массового скопления людей, таких как лифты и общественный транспорт. Этот режим называется Auto Privacy.

Также функция скрывает уведомления, окна «картинка в картинке» и защищает конфиденциальные изображения в галерее. Новый функционал улучшает возможности блокировки экрана, а режим максимальной защиты Maximum Privacy снижает яркость экрана, чтобы данные были практически неразличимы для окружающих людей.

Для работы этой функции требуется аппаратная поддержка, и она будет впервые представлена в модели Galaxy S26 Ultra, так как только эта модель соответствует требованиям. Другие модели Samsung не получат функцию даже после обновления до версии One UI 8.5.