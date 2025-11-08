В Galaxy S27 Ultra появится система распознавания лица Polar ID

Пока это утечка, точных данных ещё нет. По информации от некоего инсайдера, новая технология, называется Polar ID v1.0», по документам это «система аутентификации с использованием поляризованного света». Функция предназначена для работы с фронтальным датчиком ISOCELL Vizion и новым процессом secure enclave, который называется BIO-Fusion Core. Ожидается, что время разблокировки системы увеличится на 180 миллисекунд, а также будет повышена защита биометрии от попыток подмены.

Одним из ключевых преимуществ этого нового метода распознавания лиц является его способность работать при различном освещении и с использованием масок или солнцезащитных очков. Это стало возможным благодаря анализу поляризационных характеристик кожи с высоким разрешением.

Однако портал SamMobile подчёркивает, что эта информация получена из непроверенного источника и к ней следует относиться с осторожностью. Ожидается, что Galaxy S27 Ultra будет выпущен не ранее 2027 года, поэтому пока рано делать окончательные выводы о его характеристиках.