В Geekbench нашли глобалку Galaxy S25 на чипе Snapdragon 8 Elite

Несмотря на слухи о том, что вся линейка получит чип Snapdragon 8 Elite, ранее Galaxy S25+ с модельным номером SM-S926B был замечен на Geekbench с Exynos 2500.

Сегодня в базе тестов появилась глобальная версия Galaxy S25 (SM-S931B), работающая на Snapdragon 8 Elite, что вновь разжигает обсуждения о возможной «Snapdragon-эксклюзивности» международных моделей.

Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15. В одноядерном тесте смартфон набрал 2986 баллов, а в многоядерном — 9355 баллов.