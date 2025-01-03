В Geekbench нашли глобалку Galaxy S25 на чипе Snapdragon 8 Elite

В Geekbench нашли глобалку Galaxy S25 на чипе Snapdragon 8 EliteЧто запутало нас еще сильнее
Несмотря на слухи о том, что вся линейка получит чип Snapdragon 8 Elite, ранее Galaxy S25+ с модельным номером SM-S926B был замечен на Geekbench с Exynos 2500.
Сегодня в базе тестов появилась глобальная версия Galaxy S25 (SM-S931B), работающая на Snapdragon 8 Elite, что вновь разжигает обсуждения о возможной «Snapdragon-эксклюзивности» международных моделей.
Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15. В одноядерном тесте смартфон набрал 2986 баллов, а в многоядерном — 9355 баллов.
Эти результаты ниже, чем у других смартфонов на Snapdragon 8 Elite, что может указывать на тестирование прототипа. Ожидается, что финальная версия покажет лучшие результаты.
Напомним, что серия Galaxy S25, включая S25, S25+ и S25 Ultra, будет представлена позже в этом месяце. Подробности, вероятно, появятся в ближайшие дни.