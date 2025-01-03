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Опубликовано 03 января 2025, 07:27
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В Geekbench нашли глобалку Galaxy S25 на чипе Snapdragon 8 Elite

Что запутало нас еще сильнее
Появилась новая информация о процессоре, который будет использоваться в серии Galaxy S25.
В Geekbench нашли глобалку Galaxy S25 на чипе Snapdragon 8 Elite
© GSMArena

Несмотря на слухи о том, что вся линейка получит чип Snapdragon 8 Elite, ранее Galaxy S25+ с модельным номером SM-S926B был замечен на Geekbench с Exynos 2500.

Сегодня в базе тестов появилась глобальная версия Galaxy S25 (SM-S931B), работающая на Snapdragon 8 Elite, что вновь разжигает обсуждения о возможной «Snapdragon-эксклюзивности» международных моделей.

Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15. В одноядерном тесте смартфон набрал 2986 баллов, а в многоядерном — 9355 баллов.

В Geekbench нашли глобалку Galaxy S25 на чипе Snapdragon 8 Elite
© GSMArena

Эти результаты ниже, чем у других смартфонов на Snapdragon 8 Elite, что может указывать на тестирование прототипа. Ожидается, что финальная версия покажет лучшие результаты.

Напомним, что серия Galaxy S25, включая S25, S25+ и S25 Ultra, будет представлена позже в этом месяце. Подробности, вероятно, появятся в ближайшие дни.

Источник:GSMArena
Автор:Булат Кармак
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#Samsung Galaxy S25
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