В Geekbench «засветился» процессор ожидаемого в ближайшее время Vivo S20

В Geekbench «засветился» процессор ожидаемого в ближайшее время Vivo S20Скорее всего, это Snapdragon 7 Gen 3
Как пишут инсайдеры из Gizmochina, речь идёт о версии в ванильном цвете. Vivo S20 под номером V2429A получил 1222 и 3417 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.
Модель оснащена неназванным процессором с основным ядром на частоте 2,63 ГГц, тремя средними ядрами, работающими на частоте 2,40 ГГц, и четырьмя энергоэффективными ядрами на частоте 1,8 ГГц. Инсайдеры пишут, что, хотя официально процессор не заявлен, судя по результатам бенчмарка, это Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ ОЗУ.
Кроме того, номер модели совпадает с предыдущими утечками из баз данных китайских систем сертификации 3C и TENAA. В этих базах данных также упоминался ряд конфигураций S20, «включая 8 ГБ, 12 ГБ и внушительные 16 ГБ оперативной памяти, а также варианты хранения данных от 128 ГБ до ошеломляющих 1 ТБ».
Согласно данным 3C, аккумулятор будет иметь ёмкость 6365 мАч и будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.