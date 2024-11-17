В Geekbench «засветился» процессор ожидаемого в ближайшее время Vivo S20

Модель оснащена неназванным процессором с основным ядром на частоте 2,63 ГГц, тремя средними ядрами, работающими на частоте 2,40 ГГц, и четырьмя энергоэффективными ядрами на частоте 1,8 ГГц. Инсайдеры пишут, что, хотя официально процессор не заявлен, судя по результатам бенчмарка, это Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 в сочетании с 16 ГБ ОЗУ.

Кроме того, номер модели совпадает с предыдущими утечками из баз данных китайских систем сертификации 3C и TENAA. В этих базах данных также упоминался ряд конфигураций S20, «включая 8 ГБ, 12 ГБ и внушительные 16 ГБ оперативной памяти, а также варианты хранения данных от 128 ГБ до ошеломляющих 1 ТБ».

Согласно данным 3C, аккумулятор будет иметь ёмкость 6365 мАч и будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт.