В Германии не хотят допускать Huawei до сетей 5G

Немецкое правительство активно рассматривает усиление ограничений по безопасности и другие способы исключить китайскую компанию Huawei Technologies из процесса внедрения сотовых сетей пятого поколения в стране. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в правительстве.

По данным источника, правительство собирается усилить стандарты безопасности, которые позволят не допустить к Huawei аукционам на 5G. Изменения в немецком телекоммуникационном законодательстве рассматривается как «последняя надежда».

Таким образом, правительство изменило свою позицию с октября, когда оно заявило законодателям об отсутствии законных путей для исключения любого вендора из грядущих аукционов по распределению ресурсов для 5G-сетей после получения предупреждения из Вашингтона.