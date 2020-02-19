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В гибкой раскладушке Samsung Galaxy Z Flip за 120 тыс рублей нашли встроенную рекламу
А вы Xiaomi ругали за нечто подобное...
Свежий флагман Samsung Galaxy Z Flip был представлен совсем недавно, 11 февраля, но уже успел стать участником множества различных скандалов. Вот и на этот раз в сети появилась информация о том, что в гибкой раскладушке южнокорейского гиганта за 120 тыс рублей была найдена встроенная реклама.
Опубликовал пикантную подробность о новинке Тодд Хазелтон — журналист канала CNBC. Причем, что интересно, по его словам, данная реклама является неотключаемой, то есть от нее нельзя избавиться даже при всем желании. Учитывая цену данного устройства, которая находится в районе 1 500 долларов, очень странно, что технологический гигант решил прибегнуть к подобному способу дополнительного заработка.
По словам журналиста, навязчивые баннеры появляются лишь в фирменных приложениях Samsung, то есть там, где их наоборот в принципе не должно быть.