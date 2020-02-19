В гибкой раскладушке Samsung Galaxy Z Flip за 120 тыс рублей нашли встроенную рекламу

Свежий флагман Samsung Galaxy Z Flip был представлен совсем недавно, 11 февраля, но уже успел стать участником множества различных скандалов. Вот и на этот раз в сети появилась информация о том, что в гибкой раскладушке южнокорейского гиганта за 120 тыс рублей была найдена встроенная реклама.