В Google Pixel 4 установят сверхбыстрый дисплей от игрового смартфона

Так, согласно сведениям издания, размер дисплея устройств составит 5,7 дюймов у Google Pixel 4 и 6,3 дюйма у Google Pixel 4 XL. В экранах обоих смартфонов будет использоваться технология OLED. Интересным нововведением в Pixel 2019 года станет экран с частотой обновления 90 Гц. На данный момент подобным могут похвастаться лишь iPad Pro, игровые смартфоны и OnePlus 7 Pro. Разрешение младшей версии Pixel составит Full HD+, старшей — Quad HD+.

Напомним, что Google уже дважды делала официальные заявления о своих новых смартфонах. В первый раз она показала дизайн задней части устройств. а во второй показала новую технологию камеры, позволяющую пользоваться смартфоном лишь с помощью жестов. Анонс флагманских смартфонов от Google ожидается уже в октябре этого года.