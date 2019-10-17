В Google Pixel 4 встроили функцию на случай автокатастрофы

В случае определения автокатастрофы, смартфон начнет вибрировать и громко звонить. Также устройство спросит пользователя, нужна ли ему помощь и в случае, если не получит ответ в течение 60 секунд, автоматически включится громкая связь и смартфон вызовет экстренные службы, сообщив им о месте происшествия. Так же в течение первых 60 секунд пользователь сможет произнести вслух “Экстренный вызов” или дважды нажать на кнопку экстренного вызова для получения неотложной помощи. Если же будет выбрана кнопка “Я в порядке” или пользователь произнесет вслух “Отмена”, вызов будет отменен. Судя по имеющимся данным, новая функция будет доступна лишь на новом поколении смартфонов Pixel, доберется ли нововведение и до прошлых итераций — пока неизвестно.