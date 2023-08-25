В Google Pixel 8 появится ответ на уведомления при помощи голоса

В Google Pixel 8 появится ответ на уведомления при помощи голосаТак-то подобного очень не хватает
Согласно последним слухам, Google Pixel 8 может предложить пользователям уникальную возможность: быстро отвечать на уведомления, используя только свой голос.
На данный момент, когда вы получаете уведомление о сообщении на своем Android-смартфоне, вы можете быстро ответить на него прямо из уведомления, но для этого вам нужно использовать руки.
Однако, как сообщает эксперт по Android Мишаал Рахман, в Google Pixel 8 может появиться функция, которая сделает этот процесс полностью автоматизированным.
Исследование кода операционной системы Google раскрыло планы создания голосового ответа на уведомления, позволяющего использовать Google Assistant для диктовки вашего ответа.
В идеале процесс будет выглядеть следующим образом:
- На вашем телефоне появляется уведомление о сообщении.
- Вы говорите: «Окей, Google, ответить» или просто «ответить» в определённых условиях.
- Assistant предлагает вам надиктовать ваш ответ и затем отправляет его.
На данный момент такая функция отсутствует. Новый метод будет гораздо более плавным и разговорным. Непонятно, будет ли это эксклюзивной функцией Google Pixel 8 на запуске или появится позже.