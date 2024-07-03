Телефоны
Опубликовано 03 июля 2024, 08:27
1 мин.

В Google Pixel 9 появится новая ИИ-функция, за которую интернет раскритиковал ранее Microsoft

Интересно, пойдет ли компания на попятную, удалив ее?
В линейке Google Pixel 9 появятся расширенные функции искусственного интеллекта.
В Google Pixel 9 появится новая ИИ-функция, за которую интернет раскритиковал ранее Microsoft
© CNET

По информации Android Authority, Google AI станет ключевой частью новых смартфонов Pixel. Среди новых возможностей будет функция «Add Me», которая поможет всем участникам быть на групповом фото, и творческий ассистент Studio для создания фотографий и стикеров.

Особое внимание привлекла функция Pixel Screenshots, аналогичная спорной функции Recall от Microsoft, предназначенной для захвата активности на устройстве.

Отметим, что эти функции ставят Google AI в прямую конкуренцию с Apple Intelligence, который выйдет позже в этом году с iOS 18.

Прочие производители, такие как Samsung и Motorola, также работают над генеративными ИИ-функциями для новых моделей телефонов.

Источник:CNET
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Microsoft
,
#Искусственный интеллект
,
#Google