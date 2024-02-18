В Google Pixel появится функция дозвона компаниям, пока поддержка не ответит

Функция будет доступна и на Android-смартфонах, и на айфонах (приложение Google для iOS). Смысл «Поговорить с представителем в режиме реального времени» в том, что функционал не просто дозвонится до компании, а сразу обоснует цель звонка пользователя, чтобы представитель компании понимал, о чём предстоит диалог — для сокращения времени.

Новая функция при дозвоне до службы поддержки, если нет свободных специалистов, остаётся в режиме ожидания, а когда специалист поддержки освободится, Pixel перезвонит пользователю. В этом отличие «Поговорить с представителем в режиме реального времени» от уже существующей в Pixel функции «Подождите для меня», активация которой происходит только в случае перевода пользователя в режим ожидания ответа от службы поддержки.

Собственно, «Поговорить с представителем в режиме реального времени» — автоматизация диалога с поддержкой со стороны пользовательского устройства.