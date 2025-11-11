В Google Play вышел популярный эмулятор ПК для Android с поддержкой Steam-игр

Разработанный компанией GameSir, GameHub ранее был доступен только через сайт разработчика под названием GameFusion, но теперь официально вышел в Google Play.

Приложение объединяет в себе сразу несколько функций: поддержку Xbox Cloud Gaming, Steam Link и эмуляцию Windows для запуска ПК-игр прямо на смартфоне.

Пользователи могут входить в свой аккаунт Steam и скачивать игры напрямую с серверов Valve, включая сохранения из Steam Cloud. Также GameHub поддерживает установку DRM-free проектов, например из GOG.

Для стабильной работы 3D-игр потребуется флагманский процессор, но в настройках можно выбрать режимы совместимости и снизить разрешение.

Приложение распространяется бесплатно и активно развивается, хотя эксперты отмечают претензии к его закрытому исходному коду и встроенным трекерам.