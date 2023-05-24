В Google рассказали, как правильно заряжать батарею смартфона

Прежде всего нужно ограничить уровень зарядки батареи. В настройках смартфонов можно выставить уровнь заряда, который не должен превышать 90%, так батарея проработает дольше.

В случае быстрого расхода заряда, для сохранения работоспособности батареи рекомендуется включать режим энергосбережения — закрываются фоновые приложения, аккумулятор будет использоваться щадяще. Некоторые смартфоны на Android поддерживают режим экстремального энергосбережения (Extreme Battery Saver).

В идеале в процессе зарядки смартфона должны быть выключены Wi-Fi, функция точки доступа, а сам аппарат лучше положить в прохладное место и пока не зарядится, не пользоваться устройством.