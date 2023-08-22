В Госдуме заявили о бессмысленности запрета iPhone для граждан: альтернативы нет

Я понимаю все уязвимости iPhone, но для меня он удобнее и функциональнее. Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Гаджеты Apple являются определённым источником информации. И мы до конца не понимаем все возможности Apple в этой сфере. Там, где есть служебное общение, оно фактически, автоматически дублируется в не очень понятные для нас центры сбора данных. Если же гражданину, деятельность которого не связана с государственной службой или критическими производствами, удобнее пользоваться этим устройством — запрет нерационален.



