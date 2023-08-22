В Госдуме заявили о бессмысленности запрета iPhone для граждан: альтернативы нет

В Госдуме заявили о бессмысленности запрета iPhone для граждан: альтернативы нетДля личного пользования iPhone запрещать нерационально
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, выступая на образовательной программе «Мастерская новых медиа» заявил, что вне госсектора, для обычных пользователей, запрет iPhone нерационален.
По мнению Хинштейна, полноценной альтернативы и замены этим смартфонам нет для «гражданских» нет. Он подчеркнул, что лично для него iPhone удобнее, несмотря на все уязвимости.
Я понимаю все уязвимости iPhone, но для меня он удобнее и функциональнее. Запреты касаются только служебного общения и передачи данных. Гаджеты Apple являются определённым источником информации. И мы до конца не понимаем все возможности Apple в этой сфере. Там, где есть служебное общение, оно фактически, автоматически дублируется в не очень понятные для нас центры сбора данных. Если же гражданину, деятельность которого не связана с государственной службой или критическими производствами, удобнее пользоваться этим устройством — запрет нерационален.