В грядущем iPhone 12 уменьшат емкость аккумулятора

По крайней мере, именно об этом говорят данные, представленные в рамках сертификации нескольких новых смартфонов Apple, которые явно будут включены в линейку iPhone 12. Устройства получат аккумуляторы на 2227 мАч, 2775 мАч и 3687 мАч. Учитывая, что актуальные iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max оснащены аккумуляторами на 3110 мАч, 3046 мАч и 3969 мАч, батареи нового поколения смартфонов от яблочной компании явно потеряют достаточно заметную часть часть от своей емкости.

Напомним, что линейка iPhone 12 ожидается в осенью 2020 года. При этом, судя по последним данным, комплектация смартфонов станет “беднее”, чем она есть сейчас, так как ее лишат фирменных наушников EarPods и зарядного блока.