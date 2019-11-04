В грядущем Xiaomi Mi CC9 Pro установят сканер отпечатка пальцев нового поколения

Так, Xiaomi рассказала, что их новый смартфон окажется первым устройством с ультратонким оптическим датчиком отпечатков пальцев спрятанным под дисплей. Компания объяснила отличие новой технологии от уже имеющейся на рынке тем, что “чувствительность сканера отпечатка пальцев и точность распознавания в новом поколении были заметно улучшены — устройства с новым сканером будет легче разблокировать в случае излишнего освещения и низкой температуры”.