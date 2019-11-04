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В грядущем Xiaomi Mi CC9 Pro установят сканер отпечатка пальцев нового поколения
Который будет быстрее, точнее и безопаснее
Уже завтра состоится анонс нового смартфона компании Xiaomi — Xiaomi Mi CC9 Pro. Устройство уже долго время светится в утечках как новый фотофлагман китайского гиганта, но накануне презентации сам производитель рассказал, что устройство сможет похвастаться не только качеством сделанных на него снимков.
Так, Xiaomi рассказала, что их новый смартфон окажется первым устройством с ультратонким оптическим датчиком отпечатков пальцев спрятанным под дисплей. Компания объяснила отличие новой технологии от уже имеющейся на рынке тем, что “чувствительность сканера отпечатка пальцев и точность распознавания в новом поколении были заметно улучшены — устройства с новым сканером будет легче разблокировать в случае излишнего освещения и низкой температуры”.
Напомним, что вместе с Xiaomi Mi CC9 Pro 5 ноября также должны показать новое поколение фирменного телевизора Xiaomi, а также первые по-настоящему “умные” часы от производителя, которые, по заверениям компании, будут способны заменить смартфон.